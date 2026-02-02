Manevi Rehberlik Toplantısı Erzurum\'da

Erzurum İl Müftülüğü, gençlere yönelik yürütülen manevi rehberlik çalışmalarını güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir istişare toplantısı düzenledi.

İl Müftü Vekili Dr. Sebahattin Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen "Manevi Danışmanlar Planlama ve Koordinasyon Toplantısı", gençlerin uğrak noktası olan Genç Ofis ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya il genelinde görev yapan manevi danışmanlar ve gençlik koordinatörleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Dr. Sebahattin Erdoğan, gençliğin bir milletin en büyük sermayesi olduğunu vurgulayarak, manevi danışmanların bu süreçteki kritik rolüne dikkat çekti. Erdoğan, "Gençlerimizin sadece zihinsel değil, ruhsal dünyalarını da imar etmekle mükellefiz. Genç Ofislerimiz, bu bağın kurulduğu en samimi mekanlardır" ifadelerini kullandı.

Toplantı, manevi danışmanların görüş ve önerilerinin dinlenmesinin ardından, gelecek dönem hedeflerinin raporlanmasıyla sona erdi. - ERZURUM