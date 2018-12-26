Manisa AK Parti'den CHP'li Özel'e Tepki

AK Parti Manisa Tanıtım ve Medya Başkanı Cemal Alat, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasında mecliste bütçe görüşmeleri sırasında yaşanan tartışmayla ilgili olarak, "15 Temmuz gecesi kimin ne yaptığını herkes çok iyi biliyor, kimin...

AK Parti Manisa Tanıtım ve Medya Başkanı Cemal Alat, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasında mecliste bütçe görüşmeleri sırasında yaşanan tartışmayla ilgili olarak, "15 Temmuz gecesi kimin ne yaptığını herkes çok iyi biliyor, kimin genel başkanı havaalanından kaçıp kuytu köşede saklandığını milletimiz çok iyi biliyor" dedi.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan tartışmayla ilgili AK Parti Manisa Tanıtım ve Medya Başkanı Cemal Alat açıklamalarda bulundu. Cemal Alat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Öncelikle 2023, 2051 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla ilerleyen bir Türkiye'de yaşamaktan, bu ideal doğrultusunda gece gündüz demeden vatanı ve milletinin refahı için aralıksız şekilde çalışan AK Parti'nin bir neferi olmaktan gurur duyuyorum. Geçtiğimiz günlerde TBMM'de bütçe görüşmeleri sırasında tamamen Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Sayın Hulisi Akar'ı hedef göstererek CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel tarafından yapılan konuşmayı esefle kınıyorum. Zor zamanlardan geçtiğimiz, Türkiye'ye başka ülkelerin düşmanlığının hat safhaya çıktığı, her zamankinden daha çok birbirimize kenetlenmemiz gereken şu günlerde, atılan bu iftiraları milletin takdirine bırakıyoruz. Bizim adetimizde, örfümüzde, geleneğimizde, göreneğimizde hepimizin bildiği gibi Türk Silahlı Kuvvetleri peygamber ocağıdır. Bu bütçenin konuşulduğu zaman da Özgür Özel'in kalkıp Sayın Hulisi Akar'a sataşması hiç hoş karşılanmamıştır. 15 Temmuz gecesi kimin ne yaptığını herkes çok iyi biliyor, kimin genel başkanı havaalanından kaçıp kuytu köşede saklandığını milletimiz çok iyi biliyor. AK Parti hükümeti 16 yıldır yapmış olduğu hizmetlerle ortadadır. Şaha kalkmış hedeflerine koşarak giden Türkiye; ekonomik, sosyal, kültürel ve sportif hizmetler, millete dönük bir şekilde daha da artacak ve alınan verim de o oranda büyüyecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile dev bir ekonomiye emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye'yi şaha kaldıran lider, Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, güçlü hedeflere doğru durmak yok dedik ve çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Meyve veren ağacı taşlayanlara biz aynı şekilde cevap vermiyor, onlarla hukuk önünde hesaplaşacağımızın altını çizmek istiyorum. Durmak yok, yola devam" - MANİSA

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