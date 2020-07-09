Manisa BBSK basketbol takımına forvet takviyesi
Türkiye Basketbol Ligi 2020-2021 sezonu öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Manisa Büyükşehir Belediyespor, 1994 doğumlu forvet oyuncusu Kaan Yılmaz'ı kadrosuna dahil etti.
Türkiye Basketbol Ligi 2020-2021 sezonu öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Manisa Büyükşehir Belediyespor, 1994 doğumlu forvet oyuncusu Kaan Yılmaz'ı kadrosuna dahil etti.
Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, yeni sezon planlaması kapsamında 5'nci oyuncu transferini gerçekleştirdi. 26 yaşındaki 2.03'lük forvet oyuncusu Kaan Yılmaz, Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 1 yıllık imzayı attı. Kendisini yeşil beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde imzalayan Kaan Yılmaz, "Baş Antrenörümüz Ceyhun Cabadak'a bana bu fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum. Hedefleri olan bir kulübe geldim ve hedefleri olan bir teknik heyetle çalışacağım. Benim de kişisel hedeflerim var. Bu forma altında ve bu şehirde savaşmak için sabırsızlanıyorum. Hedeflerimizi başarıp, daha ilerisine yürümek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan'a ve yönetimine teşekkür ediyorum" diye konuştu.
İmza töreninde yer alan Basketbol Takımı Menajeri İlhan Özsarı da transferin hayırlı olmasını diledi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 17:57 Kaynak: İHA
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