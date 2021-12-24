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Manisa Büyükşehir, 100 Bin meyve fidanını üreticilere teslim etti - Son Dakika

Manisa Büyükşehir, 100 Bin meyve fidanını üreticilere teslim etti

24.12.2021 15:35
Manisa Büyükşehir, 100 Bin meyve fidanını üreticilere teslim etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 'Meyveciliği Geliştirme Projesi' kapsamında Salihli-Alaşehir-Sarıgöl ilçelerinde 146 üreticiye 13 bin 140 meyve fidanını teslim etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde hazırlanan proje kapsamında Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2021 yılında 1000 üreticiye 100 bin adet zeytin, badem, ceviz, ayva, Trabzon Hurması, incir, menengiç ve kayısı fidanı desteğinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 'Meyveciliği Geliştirme Projesi' kapsamında üç ilçeye düzenlediği programla 2021 yılı için belirlenen 100 bin meyve fidanı dağıtımını noktaladı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta'nın Salihli'de katıldığı ilk programda Salihli Muhtarlık İşleri Müdürü Orçun Abalı, Alaşehir ilçesindeki programda Alaşehir Muhtarlık İşleri Müdürü Himmet Güneş, Sarıgöl ilçesindeki fidan teslimatında Sarıgöl Muhtarlık İşleri Müdürü Akif Kılıçaslan ve MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı da yer aldı.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, fidanların üreticilere teslimatı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Usta, "Salihli ilçemizde 47 üreticimize 990 adet ceviz, 2790 adet zeytin, 450 adet Trabzon Hurması olmak üzere toplamda 4230 adet; Alaşehir ilçemizde 77 üreticimize 4140 adet ceviz, 630 adet badem, 1890 adet zeytin, 270 adet Trabzon Hurması olmak üzere toplamda 6930 adet; Sarıgöl ilçemizde 22 adet üreticimize 1620 adet zeytin, 270 adet ceviz, 90 adet badem olmak üzere toplamda 1980 adet meyve fidanını teslim ettik. Üç ilçemizde üreticilerimize 13 bin 140 meyve fidanı vermiş bulunmaktayız" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün üreticilere sözünü verdiği 100 bin meyve fidanı dağıtımını tamamladıklarını belirten Usta, "Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde hazırladığımız 'Meyveciliği Geliştirme Projesi' kapsamında yüzde 75 hibe destekli olarak 100 bin fidanı üreticilerimize teslim ettik. Üreticilerimiz aldıkları fidanları toprakla buluşturacaklar. Önümüzdeki yaz döneminde bu fidanların yerinde takibini de gerçekleştireceğiz.Geçmiş yıllarda 250 bin adet meyve fidanını Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilere teslim etmiştik. Belirlenen bölgelerde belirlenen türler için en az 3 dönüm yeni tesis kapama meyve bahçesi kurulması ile verilen fidanlar ile ilimizde 3400 dekar meyve bahçesi kurulmuş olacak. Destek bizden, bereketi Allah'tan diyoruz. Çiftçilerimizin ürünleri bol, kazançları bereketli olsun. 2021 yılını noktaladık, 2022 yılında yine proje kapsamında üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuşt

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Büyükşehir Belediyesi, Hisarcık, Salihli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir, 100 Bin meyve fidanını üreticilere teslim etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir, 100 Bin meyve fidanını üreticilere teslim etti - Son Dakika
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