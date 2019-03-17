Son Dakika Haberleri: Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Ayak Sesleri

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Ayak Sesleri

1 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve hesabı yapan Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 yenen Manisa Büyükşehir Belediyespor şampiyonluk için yeniden umutlarını yeşertti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Ayak Sesleri, System.String[]


TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve hesabı yapan Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 yenen Manisa Büyükşehir Belediyespor şampiyonluk için yeniden umutlarını yeşertti. Son 6 haftada 4. galibiyetine imza atan yeşil-beyazlılar son 7 haftaya iddialı girerken, teknik direktör Mustafa Çahanoğlu sonuna kadar zirveyi kovalayacaklarını dile getirdi. İkinci yarının hemen başında attıkları golün ardından oyuncuların büyük bir özgüven kazandığını belirten Çapanoğlu, "Karagümrük son haftaların en çıkışta olan ekiplerinden biriydi. İstanbul'dan 3 puanla dönmek çok önemli. Kalan 7 maçımızda da tüm puanlara talibiz" dedi.

Manisa BŞB gelecek hafta evinde Darıca Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:01 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Büyükşehir Belediyespor, Manisa, Spor
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