Manisa Büyükşehir Meclisi sosyal mesafeli toplandı - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Meclisi sosyal mesafeli toplandı

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeli bir şekilde gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeli bir şekilde gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak etkinliklerde havai fişek kullanmadıklarını ve bundan sonra da kullanmayacaklarını yineledi.

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Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı olağan toplantısında meclis üyelerine hitap eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Şehrimizin her köşesine en güzel hizmetleri ulaştırabilmek için sizlerle birlikte büyük çaba sarf ediyoruz. O açıdan bir kez daha Manisalılar adına hepinize teşekkür ediyorum. 3 Temmuz Cuma günü ülkece hepimizi hüzne boğan Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Elim hadisede hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, yaralanan işçilerimize bir kez daha şifa diliyorum. 9 Temmuz Perşembe günü de, patlamanın meydana geldiği fabrikada patlamayan mühimmatların imhası için yapılan çalışmada biri Manisalı evladımız Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar olmak üzere, 3 askerimiz şehit oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Bu acı hadiseleri de göz önünde bulundurarak, daha önce başta kuşlar olmak üzere birçok canlı sağlığını olumsuz etkilemesi nedeniyle etkinliklerimizde havai fişek kullanılmaması kararımızı yineledik. İnşallah bu tür acı olaylarla bir daha karşılaşmamayı temenni ediyoruz" dedi.


15 Temmuz şehitlerini andı


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anan Başkan Ergün, "15 Temmuz 2016 günü FETÖ terör örgütü tarafından yapılmaya çalışılan hain darbe girişimine aziz milletimizin topyekün, omuz omuza dur demesinin yıldönümü. Bu vesileyle o kara gecede demokrasimizi savunurken şehit düşen polisimizi, askerimizi ve vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, kederli ailelerine sabırlar diliyorum. Yüce Allah, milletimize bir daha böyle acı ve kara günler yaşatmasın. Ülkemizde Türk basınında sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olarak her yıl 24 Temmuz tarihinde Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlanıyor. Bu vesileyle başta buradaki basın mensubu kardeşlerim olmak üzere, tüm basın çalışanlarının şimdiden Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu.


Kurban Bayramını kutladı


Ay sonunda kutlanacak olan Kurban Bayramı'nın hayırlar getirmesini dileyen Başkan Ergün, sözlerini şöyle noktaladı: "Bu ayın sonunda, yani 31 Temmuz'da Kurban Bayramımızı kutlayacağız. Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle Kabe'nin hac ibadetine kapalı olması yüreklerimizi burkuyor. Ben başta sizlerin, Manisalıların ve tüm İslam aleminin bayramını şimdiden tebrik ediyor, bu virüs salgınının bir an önce son bulmasını yüce Allah'tan diliyorum. Bu duygularla meclis toplantımızı açıyor, bir kez daha alacak olduğumuz kararların Manisa'mıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum." - MANİSA

Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 09:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Meclisi sosyal mesafeli toplandı - Son Dakika
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