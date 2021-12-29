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Manisa'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Manisa'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

29.12.2021 01:39
Manisa'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gözaltına alınan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gözaltına alınan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Çarıkbozdağ Mahallesi'nde M.U'ya (50) ait evden 27 tam altın, 8 bin lira ve traktör ruhsatının çalınması üzerine çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın F.U. (24) ve H.B. (23) tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

Şahısların Fatih Mahallesi'nde olduğu bilgisi üzerine yapılan operasyonda H.B, F.U, A.S. (41), A.Ü. (24), Y.Y. (23), M.G. (49) ve Ş.A. (35) gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, 17 tam altın, 7 bin 555 lira, ruhsatsız av tüfeği, traktör ruhsatı, 1 gram metamfetamin, 10 adet uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi.

A.S, A.Ü, Y.Y, M.G. ve Ş.A. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen F.U. ve H.B. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Alaşehir, Hisarcık, Traktör, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Manisa'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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