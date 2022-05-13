Manisa'da 20 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Manisa'da 20 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

13.05.2022 16:44
Manisa'da 20 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 20 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 20 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Yağmurlu Recai Berber İlkokulunda 20 öğrencide öğle yemeği sonrası baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri görüldü.

Okul yönetiminin durumu bildirmesi üzerine okula gelen sağlık ekipleri, şikayetleri bulunan öğrencileri hastanelere kaldırdı.

Tedavilerinin ardından 10 öğrenci taburcu edildi. Diğer öğrencilerin de sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kırkağaç, Berber, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da 20 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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