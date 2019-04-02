Son Dakika Haberleri: Manisa'da 3 İlçede Seçim Sonuçlarına İtiraz

Manisa'da 3 İlçede Seçim Sonuçlarına İtiraz

53 dakika önce

MANİSA'nın Yunusemre, Turgutlu ve Köprübaşı ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz edildi.

Manisa'da 3 İlçede Seçim Sonuçlarına İtiraz, System.String[]
MANİSA'nın Yunusemre, Turgutlu ve Köprübaşı ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz edildi.

Yunusemre ilçesinde kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, AK Parti'nin adayı Mehmet Çerçi rakibi İYİ Parti'li Kürşad Mithat Özkan'dan 61 oy fazla alarak seçimi kazandı. Mehmet Çerçi 57 bin 871 oy, Kürşad Mithat Özkan ise 57 bin 810 oy aldı. İYİ Parti adayı Kürşad Mithat Özkan, ilçe seçim kuruluna başvurarak oyların tekrar sayılmasını istedi. Köprübaşı ilçesinde ise AK Parti'li Regaib Topuz, 4 bin 650 oyla rakibi İYİ Partili Faitih Taşlı'dan 28 oy fazla alarak seçimi önde tamamladı. 4 bin 622 oy alan Taşlı, oyların tekrar sayılması için itiraz etti. Turgutlu'da da resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın CHP'li Çetin Akın, 36 bin 896 oy aldı. MHP'li Turgay Şirin ise 36 bin 446 oyda kaldı. 450 oy farkla seçimi kaybeden Şirin, ilçe seçim kuruluna itirazda bulundu. İl Seçim Kurulu'ndan alınan bilgiye göre, oyların yeniden sayılacağı öğrenildi.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:04 Kaynak: DHA

Köprübaşı, Turgutlu, Yunusemre, Manisa, Güncel
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