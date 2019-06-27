Manisa'da barajda boğulan 2 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı
15 dakika önce
Manisa'nın Salihli ilçesinde serinlemek için girdiği Demirköprü Barajı göletinde boğulan 2 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 06:35 Kaynak: İHA
'nın Salihli
ilçesinde serinlemek için girdiği Demirköprü Barajı
göletinde boğulan 2 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı.
Olay, Demirköprü Barajı Delibaşlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli'nin Gaffar Okkan Mahallesi'nde yaşayan Ali (39) ve ağabeyi Hamit Toktaş (42), serinlemek için Demirköprü Barajı'na girdi ve iki kardeş bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Jandarma
, AFAD
ve İzmir Emniyet Müdürlüğü
Deniz Limanı Şubesinden destek istendi. Yapılan çalışmalar sonrasında iki kardeşin cansız bedenine ulaşıldı. Sudan
çıkarılan cenazeler Salihli Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili çalışma başlatıldı. - MANİSA
Yeni askerlik sistemi ile birlikte 6 ayını dolduran askerler terhis oldu
Zonguldak'ta hastanede iğrenç olay! Hasta refakatçiye cinsel saldırıda bulundu
Tekneye bağlı paraşütle 50 metreden denize düşen Filistinli turist öldü
Hırsızlık zanlısı kadın böyle isyan etti: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı