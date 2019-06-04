Son Dakika Haberleri: Manisa'da bayramlaşma töreni
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Manisa'da bayramlaşma töreni

1 saat önce

Manisa Valiliği tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi.

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Manisa Valiliği tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi.
Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Polisevinde gerçekleştirilen programda, Ramazan Bayramı'nın huzur ve güven ortamında geçmesini temenni etti.
Bayram tatilinde sevdikleriyle buluşmak üzere yola çıkanlara güvenli yolculuklar dileyen Deniz, sürücüleri de dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Konuşmanın ardından Vali Deniz, protokol üyeleriyle bayramlaştı, onlarla bir süre sohbet etti.
Programa katılan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bir gazeteciye bisküvi arasında lokum ikram etti.
Bayramlaşma programına, Manisa Milletvekilleri, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.
Vali Deniz, daha sonra kentteki huzurevi sakinleriyle bayramlaştı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:40 Kaynak: AA
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