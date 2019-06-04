Manisa'da bayramlaşma töreni

Manisa
Valiliği tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi.
Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Polisevinde gerçekleştirilen programda, Ramazan Bayramı
'nın huzur ve güven ortamında geçmesini temenni etti.
Bayram tatilinde sevdikleriyle buluşmak üzere yola çıkanlara güvenli yolculuklar dileyen Deniz, sürücüleri de dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Konuşmanın ardından Vali Deniz, protokol üyeleriyle bayramlaştı, onlarla bir süre sohbet etti.
Programa katılan MHP
Grup Başkanvekili Erkan Akçay
, bir gazeteciye bisküvi arasında lokum ikram etti.
Bayramlaşma programına, Manisa Milletvekilleri, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Erhan Can
, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç
, Manisa 1. Piyade
Er Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Şehzadeler
Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik
, Yunusemre
Belediye Başkanı Mehmet Çerçi
, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.
Vali Deniz, daha sonra kentteki huzurevi sakinleriyle bayramlaştı.