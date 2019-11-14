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Manisa'da bebek cesedi bulundu

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, poşete sarılı halde bebek cesedi bulundu.

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, poşete sarılı halde bebek cesedi bulundu.

Yiğitler Mahallesi'ndeki boş arsada taşların arasına sıkıştırılmış poşete sarılı bebek cesedi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri, bebeğin kısa süre önce doğmuş olduğunu belirledi.


Turgutlu Devlet Hastanesine götürülen bebek ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Anne tespit edildi

Polis ekipleri, bebeğin, bir süredir eşinden ayrı ve yalnız yaşayan 38 yaşındaki Z.Y.'ye ait olduğunu belirledi.

Kadının, dün gece evinde yalnız başına doğum yaptığı, bebeğini poşete sarıp arsaya bıraktığı, kanaması olduğu için gittiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındığı, hastane görevlilerinin durumu polise bildirmesi üzerine annenin kimliğinin ortaya çıktığı öğrenildi.

Z.Y'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

Yiğitler Mahallesi, Turgutlu, Manisa, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:34 Kaynak: AA
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