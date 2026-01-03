Manisa'da DEAŞ Operasyonu: Bir Gözaltı - Son Dakika
Manisa'da DEAŞ Operasyonu: Bir Gözaltı

Manisa'da DEAŞ Operasyonu: Bir Gözaltı
03.01.2026 18:39
Manisa'da DEAŞ'a yönelik operasyonda, 'terör propagandası' yapan B.P. gözaltına alındı.

MANİSA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat timinin de destek verdiği operasyonda, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan kaydı bulunan B.P. (31), çalıştığı ekmek fırınında gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen B.P., emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Manisa, Güncel, Terör

