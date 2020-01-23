Manisa'da deprem sonrası çatlak oluşan evde inceleme - Son Dakika
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Manisa'da deprem sonrası çatlak oluşan evde inceleme

6 saat önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında Turgutlu ilçesinde bir apartmanda çatlaklar oluştu.

Manisa'da deprem sonrası çatlak oluşan evde inceleme, System.String[]

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında Turgutlu ilçesinde bir apartmanda çatlaklar oluştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında, Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi İlkyaz Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binada çatlak oluştu. Yaşanan olay sonrasında bina sakinleri durumu yetkililere bildirerek yardım istedi.

Olay yerine polis ve Turgutlu Belediyesi ekipleri gönderildi. Binada incelemelerde bulunan Turgutlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, Belediye Fen İşleri Müdürü İbrahim Tunçkol ve mahalle muhtarı Sait Kaya binada şu an için önemli bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Başkan Yardımcısı Honaz, bina sakinlerine evlerine girebileceklerini, girmek istemeyenler olursa kendilerine kalabilecek yer ayarlayabileceklerini söyledi.

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:40 Kaynak: AA
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