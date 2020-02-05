Manisa'da depremler sürüyor, halk tedirgin - Son Dakika
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Manisa'da depremler sürüyor, halk tedirgin

6 saat önce

Manisa'da depremler sürüyor, halk tedirgin (2)CAMİ MİNARESİNDEKİ ÇATLAK BÜYÜDÜManisa'nın Akhisar ilçesinde, geçen 22 Ocak'taki 5.4 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında 2 bin 500 yakın artçı sarsıntı nedeniyle çatlaklar meydana gelen Süleymanlı Çarşı Camii'nin minaresi tehlike saçıyor.

Manisa'da depremler sürüyor, halk tedirgin (2)

CAMİ MİNARESİNDEKİ ÇATLAK BÜYÜDÜ

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, geçen 22 Ocak'taki 5.4 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında 2 bin 500 yakın artçı sarsıntı nedeniyle çatlaklar meydana gelen Süleymanlı Çarşı Camii'nin minaresi tehlike saçıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, dün saat 19.47'teki 4.3 ve 20.55'te meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki iki depremin caminin minaresindeki çatlakların daha da büyümesine neden olduğu belirtildi.

Süleymanlı Çarşı Camii Derneği Başkanı, emekli imam Ali Köksal, "Dün akşam yine 2 ayrı depremle sarsıldık. 14 gün önce meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deremde camimizin ikinci şerefesinin üzerinde alem bağlantısının olduğu bölümde çatlak meydana geldi. Minare şu an için tehlike yaratıyor, ilgililere bildirdik. İlgililer de gelip minaredeki hasarın yerini tespit etti. Caminin iki şerefesinden üst kısımdaki ikinci şerefenin alınıp, tek şerefeye düşürülmesine karar verildi. Ancak, şu ana kadar gelip, giden olmadığı gibi yapılan bir şey de yok. Tabi ki işin yoğunluğu da var, camimiz ibadete açık. Caminin içerisinde ibadete engel olacak bir hasar yok. Minarenin yakınındaki evde yaşayan 1 kişi vardı. O da şu ah evi terk edip, çadıra geçti. O nedenle çok büyük bir tehlike yok ama bir an önce minarenin yapılmasını istiyoruz" dedi.

Akşam meydana gelen iki depremin merkez üssü olan kırsal Medar Mahallesi'ne yakın yerleşim merkezi Süleymanlı Mahallesi'ndeki bazı metruk binaların iç kısımlarda da çöküm ve çatlaklar oluştuğu bildirildi.

GECEYİ ÇADIRDA GEÇİRDİLER

Öte yandan dün akşam ki iki ağır depremin ardından evlerine girmeye korkanlar, Süleymanlı Mahallesi futbol sahası üzerine kurulan AFAD çadırlarında geceyi geçirdi. Çadırların önünde ateş yakıp, ısınmaya çalıştı. Psikolojilerinin bozulduğunu belirten Akhisarlılar, bir an önce depremlerin sona ermesi için dua ettiklerini söyledi.

Manisa'da depremler sürüyor, halk tedirgin

Süleymanlı, Akhisar, Deprem, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:10 Kaynak: DHA
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