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Manisa'da dere yatağında bulunan cesedin kimliği belirlendi

6 saat önce

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde dün bir dere yatağında bulunan erkek cesedinin 28 yaşındaki Afganistan uyruklu Mojibullah Azizi'ye ait olduğu tespit edildi.

Manisa'da dere yatağında bulunan cesedin kimliği belirlendi, System.String[]

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde dün bir dere yatağında bulunan erkek cesedinin 28 yaşındaki Afganistan uyruklu Mojibullah Azizi'ye ait olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri, cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi yönündeki çalışmalarını tamamladı. Cesedin Mojibullah Azizi'ye ait olduğu belirtirken, Azizi'nin darbedilip işkence gördüğü ve cesedinin dere yatağına atıldığının değerlendirildiği öğrenildi.

İlçeye bağlı kırsal Karaağaçlı Mahallesi'ndeki bir dere yatağında birinin hareketsiz yattığını gören mahalle sakinleri, durumu jandarmaya bildirmiş, sağ kolunun bulunmadığı belirtilen ceset Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Afganistan, Şehzadeler, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:12 Kaynak: AA
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