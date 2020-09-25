Dolandırıldığı iddia eden vatandaşlar kuyumcuyu bastı - Son Dakika

Dolandırıldığı iddia eden vatandaşlar kuyumcuyu bastı

Manisa'da iki kuyumcu tarafından dolandırıldığı iddia eden yaklaşık 150 kişi, iş yerinin önünde toplanarak paralarını istedi.

Manisa'da iki kuyumcu tarafından dolandırıldığı iddia eden yaklaşık 150 kişi, iş yerinin önünde toplanarak paralarını istedi.

Alınan bilgiye göre, Şehzadeler ilçesinde kuyumculuk yapan A.T. ile M.Ö'nün kendilerine altın alım satımı yapıp kar ettireceği yönünde vaatlerde bulunarak para topladığını belirten yaklaşık 150 kişi, kuyumcular tarafından dolandırıldığını öne sürdü.

Kuyumculardan paralarını geri istemelerine rağmen çeşitli bahanelerle bekletildiklerini savunan yüzlerce mağdur, Kuyumcular Çarşı'sındaki iş yerinin önünde toplanarak kuyumcuya baskın yaptı.

Olay yerine çok sevk edilen polis ekipleri, kabalığı sakinleştirmeye çalıştı.

Polis, kuyumcular M.Ö. ile A.T'yi polis merkezine götürürken, mağdur olduğunu belirten yaklaşık 150 kişi polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Mağdurlardan Mehmet Karakaş, kuyumcuya 225 bin lira vermesine rağmen geri alamadığını belirterek, "Bize külçe alacaktı, paramı istemeye gittim. Bugün diyor, yarın diyor ama vermiyor." dedi.

Hüseyin Alevoğlu da altın yapması için kuyumcuya para verdiklerini anlatarak, "Bugün gelin alın, yarın gelin alın diyor. Dün açıktı dükkanı, bugün dükkanı kapanmış. 174 bin lira vermiştim altın yapması için." diye konuştu.

İlyas Oğuz da 150-200'e yakın mağdur olduğunu dile getirerek, "Şu an paramızı geri istediğimizde farklı bahaneler sunup bize paramızı geri vermiyor. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızdan, valimizden ve başımızdaki milletvekillerimizden yardım bekliyoruz. Bizim mağduriyetimiz giderilsin, biz son kuruşumuza kadar paralarımızı bunlara verdik. Toplamda 15-20 milyon liradan bahsediliyor. Polis bu kuyumcuları aldı ama biz bunları kaçmak üzereyken bulduk." ifadelerini kullandı.

Dolandırıldığı iddia eden vatandaşlar kuyumcuyu bastı
Dolandırıldığı iddia eden vatandaşlar kuyumcuyu bastı
Dolandırıldığı iddia eden vatandaşlar kuyumcuyu bastı
Dolandırıldığı iddia eden vatandaşlar kuyumcuyu bastı

Şehzadeler, Kuyumcu, Manisa, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 23:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dolandırıldığı iddia eden vatandaşlar kuyumcuyu bastı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

BDDK, bankada parası ve altını olanlara yüksek limitli kredi kartının yolunu açtı Otoyolun kenarında sandalyeye oturup havaya ateş açan sürücünün görüntüleri tepki çekti Kaçak akaryakıt ticareti soruşturmasında gözaltına alınan iş insanları adli kontrolle serbest kaldı Videkonferans toplantısında bir kadının göğsünü öpen milletvekili istifa etti Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı "Anne çok güzel oldum" diyerek girdiği ameliyattan çıkamadı Oyuncu Onur Seyit Yaran'ı sokak ortasında vuran zanlı tutuklandı Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi
Kızını öldürüp cansız bedenini derin dondurucuya koyan babaya 24 yıl hapis cezası verildi Kızını öldürüp cansız bedenini derin dondurucuya koyan babaya 24 yıl hapis cezası verildi         
00:45
Akıllara durgunluk veren olay! Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi, borcunu ödedi eşi geri gelmedi Akıllara durgunluk veren olay! Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi, borcunu ödedi eşi geri gelmedi         
21:55
"Selefi dernekler silahlanıyor" soruşturmasında ifade veren Cübbeli Ahmet, Emniyet'te isim vermedi         
21:26
Çapa Tıp Fakültesi'nde maske uyarısı nedeniyle darbedilen hastane personeli görme yetisini kaybedebilir Çapa Tıp Fakültesi'nde maske uyarısı nedeniyle darbedilen hastane personeli görme yetisini kaybedebilir         
17:35
Ayasofya'da heyecanlandıran keşif! 900 metrelik yeraltı menfezleri bulundu Ayasofya'da heyecanlandıran keşif! 900 metrelik yeraltı menfezleri bulundu         
16:31
Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı         
16:13
MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu         
15:51
Diyanet'e 5 bin personel alınacak! İşte kadrolar Diyanet'e 5 bin personel alınacak! İşte kadrolar         
15:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan cemaate seslendi: Hepiniz sımsıkı Allah'ın ipine sarılın Cumhurbaşkanı Erdoğan cemaate seslendi: Hepiniz sımsıkı Allah'ın ipine sarılın         
14:21
Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine gelmiş Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine gelmiş         
13:57
Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı         
12:44
Asansördeki kadını taciz edip Asansördeki kadını taciz edip "gel" işareti yaptı! Kayıttaki kamerayı hesap edemedi         
12:34
Fenerbahçe'nin Samatta paylaşımındaki Fenerbahçe'nin Samatta paylaşımındaki "Admin adam" detayı taraftarın dikkatinden kaçmadı         
12:14
Dünyaca ünlü giyim markasını taklit eden Nurgül Yeşilçay, hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi Dünyaca ünlü giyim markasını taklit eden Nurgül Yeşilçay, hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi         
11:35
Sevgilisi Ece Erken ile görüntülenen Şafak Mahmutyazıcıoğlu basın mensuplarını tehdit etti! Ece Erken yerinden bile kalkmadı Sevgilisi Ece Erken ile görüntülenen Şafak Mahmutyazıcıoğlu basın mensuplarını tehdit etti! Ece Erken yerinden bile kalkmadı         
10:20
"Gel gezelim" deyip çağırdığı eşini eşarpla boğarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet verildi         
09:59
5 bölgede sağanak yağış bekleniyor! Meteoroloji saat verip uyardı 5 bölgede sağanak yağış bekleniyor! Meteoroloji saat verip uyardı         
08:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2020 05:51:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dolandırıldığı iddia eden vatandaşlar kuyumcuyu bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei