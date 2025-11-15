Ekip otosu tıra arkadan çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis ağır yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Süleyman Demirel Bulvarı'nda trafik polislerinin bulunduğu ekip aracı, park halindeki tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri 1 polisin yaşamını yitirdiğini belirledi, yaralı diğer polisi hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan polisin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
