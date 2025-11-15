Ekip otosu tıra arkadan çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis ağır yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ekip otosu tıra arkadan çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis ağır yaralı

Haberin Videosunu İzleyin
Ekip otosu tıra arkadan çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis ağır yaralı
15.11.2025 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ekip otosu tıra arkadan çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis ağır yaralı
Haber Videosu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde trafik polislerinin bulunduğu ekip aracı tıra arkadan çarptı. Kazada bir polis memuru şehit oldu, bir polis memuru ise ağır yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Süleyman Demirel Bulvarı'nda trafik polislerinin bulunduğu ekip aracı, park halindeki tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekip otosu tıra arkadan çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis ağır yaralı

1 POLİS ŞEHİT, 1 POLİS AĞIR YARALI

Sağlık görevlileri 1 polisin yaşamını yitirdiğini belirledi, yaralı diğer polisi hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan polisin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Alaşehir, Güvenlik, trafik, Manisa, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekip otosu tıra arkadan çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis ağır yaralı - Son Dakika

Pentagon’da 68 yıl sonra bir ilk Tabelalar “Savaş Bakanlığı“ yazılı levhalarla değiştirildi Pentagon'da 68 yıl sonra bir ilk! Tabelalar "Savaş Bakanlığı" yazılı levhalarla değiştirildi
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis 19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu’nun kardeşiyle yaptığı son konuşma tüyleri diken diken etti Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun kardeşiyle yaptığı son konuşma tüyleri diken diken etti
Talihsiz kaza Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı
Kadın öğretmenin kıyafeti büyük tartışma yarattı Kadın öğretmenin kıyafeti büyük tartışma yarattı
Acun Ilıcalı’dan duygusal jest: Son dileğini gerçekleştirdi Acun Ilıcalı’dan duygusal jest: Son dileğini gerçekleştirdi
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP’de başörtülü vekiller olacak Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak
Ünlü yıldıza Singapur’da hayran saldırısı, ’En nefret edilen trol’ başrolde Ünlü yıldıza Singapur'da hayran saldırısı, 'En nefret edilen trol' başrolde
Tedesco listeyi verdi Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor Tedesco listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor

09:58
Galatasaray’da Barış Alper dönemi bitiyor
Galatasaray'da Barış Alper dönemi bitiyor
09:45
Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu
Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu
09:45
Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri anlattı: Evlerine gidip çocuklarıyla tehdit ettiler
Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri anlattı: Evlerine gidip çocuklarıyla tehdit ettiler
09:29
Tahkim Kurulu’ndan 67 hakem için karar
Tahkim Kurulu'ndan 67 hakem için karar
09:23
500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi İşte başvuru sayısı
500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı
08:36
Bugünden itibaren 5 ay zorunlu Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var
Bugünden itibaren 5 ay zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var
08:23
Muazzez Abacı’nın son sözlerini kızı açıkladı
Muazzez Abacı'nın son sözlerini kızı açıkladı
08:10
3 ile mevsimin ilk karı düştü Yollar kapandı
3 ile mevsimin ilk karı düştü! Yollar kapandı
07:52
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe
04:16
Karayipler’de savaşın ayak sesleri ABD filosuna savaş uçağı eşlik etti
Karayipler'de savaşın ayak sesleri! ABD filosuna savaş uçağı eşlik etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2025 10:15:11. #7.11#
SON DAKİKA: Ekip otosu tıra arkadan çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.