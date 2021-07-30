Son dakika! Elektrik panosundan çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Yangında dumandan etkilenen aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi Manisa Şehir Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Patlamanın etkisiyle binanın girişinde çıkan yangın nedeniyle apartman boşluğunu dumanla doldu kapladı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlçeye bağlı Nişancıpaşa Mahallesi, Uzunyol Caddesi'ndeki bir apartmanın elektrik panosu, ilk belirlemelere göre aşırı yüklenme nedeniyle patladı.

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