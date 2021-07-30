Son dakika! Elektrik panosundan çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde elektrik panosunun patlaması sonucu çıkan yangında, dumandan etkilenen aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı Nişancıpaşa Mahallesi, Uzunyol Caddesi'ndeki bir apartmanın elektrik panosu, ilk belirlemelere göre aşırı yüklenme nedeniyle patladı.
Patlamanın etkisiyle binanın girişinde çıkan yangın nedeniyle apartman boşluğunu dumanla doldu kapladı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Apartman sakinleri de binadan tahliye edildi.
Yangında dumandan etkilenen aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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