Manisa'da Eşine Bıçakla Saldırdı
Manisa'da Eşine Bıçakla Saldırdı

Manisa\'da Eşine Bıçakla Saldırdı
24.12.2025 14:19
Savcı, Olcay Özerdim'in 'kasten yaralama' ve cinsel saldırı suçlarından ceza almasını istedi.

MANİSA'da, boşanma aşamasında olduğu eşi Elvan Özerdim'i (34), 5 bıçak darbesiyle yaralayan Olcay Özerdim (40) için savcı mütalaasında, olay sonrası ambulansa haber vermesi nedeniyle 'gönüllü vazgeçme' kanaati oluştuğu için 'Öldürmeye teşebbüs' değil 'Kasten yaralama' suçundan ceza verilmesini istedi. Savcı, olay sırasında eşine cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen Özerdim'in bu suçtan da ceza almasını talep etti.

Yunusemre ilçesinde yaşayan, 2 çocuk annesi Elvan Özerdim, aşırı alkol kullandığı ve çalışmadığını iddia ettiği 15 yıllık eşi Olcay Özerdim'e, şubat ayında boşanma davası açtı. 19 Mayıs'ta Olcay Özerdim, oğlunu görme bahanesiyle Elvan Özerdim'in evine geldi. Özerdim, Elvan Özerdim'e evde kalan eşyaları da alabileceğini söyledi. Bunun üzerine çift, Olcay Özerdim'in kaldığı eve geçti. Olcay Özerdim, burada eşini 5 bıçak darbesiyle yaraladı. Kanlar içerisinde banyoya kaçarak bornozuyla kendisine tampon uygulayan Elvan Özerdim, aşırı kan kaybı nedeniyle bayıldı. Eşinin ihbarı ile hastaneye kaldırılan Özerdim, bıçak yarası aldığı 5 farklı yerinden ameliyat oldu. 6 gün yoğun bakımda kalan Elvan Özerdim, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olcay Özerdim ise gözaltına alınıp, tutuklandı. Soruşturma aşamasındaki ifadesinde Elvan Özerdim, eşinin olay günü kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu da söyleyip, şikayetçi oldu.

Soruşturmanın ardından Olcay Özerdim hakkında 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Özerdim, şikayetçi Elvan Özerdim, taraf avukatları ve Manisa Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Olcay Özerdim, eşini çok sevdiğini ve pişman olduğunu söyledi. Mağdur Elvan Özerdim de gereken cezanın verilmesini istedi.

Tarafların dinlenilmesinin ardından savcı mütalaasını verip, sanık Olcay Özerdim için 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan istenen cezanın olay sonrası ambulansa haber vermesi nedeniyle 'gönüllü vazgeçme' kanaati oluştuğundan 'Kasten yaralama' suçuna çevrilmesini, ayrıca 'Eşine cinsel saldırı' suçundan ceza verilmesini talep etti. Mütalaanın ardından duruşma 20 Ocak'a ertelendi.

'MUCİZE ESERİ ARAMIZDA'

Duruşma sonrası Manisa Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu öncülüğünde basın açıklaması yapıldı. Elvan Özerdim'in avukatı Yalçın Arcak ise "Bugün savcı mütalaasını verdi. Mütalaa kısmen bizim açımızdan doğru, kısmen yanlış olduğunu değerlendiriyoruz. Biz müvekkilimize karşı cinsel saldırı suçunun da işlendiğini söylüyorduk ki Türkiye'de ne yazık ki kadınlar evlilik birliği içerisinde kendilerine karşı eşleri tarafından gerçekleştirilen cinsel saldırıların farkında olmuyorlar ve bunun suç olduğunun da farkında değiller. Bugün bu açıdan çok önemliydi ve savcılık mütalaasında müvekkilime karşı cinsel saldırı suçunun oluştuğunu söyledi. Fakat, müvekkilime karşı eşi tarafından kasten öldürülmeye teşebbüs edilmiştir. Biz bunu daha önce de söylemiştik. Mahkemede beyanlarımızda da söyledik. Müvekkilimin aldığı tüm bıçak darbesi ve darp öldürmeye yöneliktir. Bugün kendisi aramızdaysa tamamen şans eseri, mucize eseri aramızdadır. Biz bunu her beyanımızda dile getirdik" dedi.

'ELVAN'IN YANINDA MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Savcılığın Elvan Özerdim'e karşı 'Kasten yaralama' suçunun oluştuğunu söylediğine dikkati çeken Arcak, "Biz buna katılmıyoruz. Bunu da şuna dayandırıyor savcılık, diyor ki; ambulans aranmıştır. Sanık tarafından bu sebeple gönüllü vazgeçme hususu gündeme gelmiştir. Bu sebeplerle de kasten yaralama suçu oluşmuştur. 'Öldürmeye teşebbüs' oluşmamıştır demektedir. Birçok davaya taraf olduk, birçok dosya gördük. Şunu net şekilde biliyoruz ki; içeriden çıkan bu caniler işlerini yarım bırakmıyorlar ve biz sürekli bu ülkede kız kardeşlerimizi kaybediyoruz. Canice katlediliyorlar. Bu caninin içeriden çıkmaması gerekiyor. Çıkmaması için de en üst hadden ceza alması gerekiyor. Çünkü çıktığı takdirde benim müvekkilimi katledecek. Elvan'ın yanında mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

