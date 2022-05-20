Hafif ticari aracın çarptığı minibüs devrildi, sürücüler yaralandı - Son Dakika
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Hafif ticari aracın çarptığı minibüs devrildi, sürücüler yaralandı

20.05.2022 23:05

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı minibüsün devrilmesi sonucu sürücüler yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı minibüsün devrilmesi sonucu sürücüler yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yaşar Çetin'in (55) kullandığı 45 ADN 111 plakalı hafif ticari araç, Kazım Karabekir Mahallesi 550 sokak üzerinde Gültekin Demir (45) idaresindeki 45 J 1721 plakalı minibüse çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle Demir'in kullandığı minibüs devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri Demir'i sıkıştığı yerden çıkarttı.

Kazada yaralanan sürücüler Demir ve Çetin sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hafif ticari aracın çarptığı minibüs devrildi, sürücüler yaralandı
Hafif ticari aracın çarptığı minibüs devrildi, sürücüler yaralandı
Hafif ticari aracın çarptığı minibüs devrildi, sürücüler yaralandı
Hafif ticari aracın çarptığı minibüs devrildi, sürücüler yaralandı
Hafif ticari aracın çarptığı minibüs devrildi, sürücüler yaralandı
Hafif ticari aracın çarptığı minibüs devrildi, sürücüler yaralandı
Hafif ticari aracın çarptığı minibüs devrildi, sürücüler yaralandı
Hafif ticari aracın çarptığı minibüs devrildi, sürücüler yaralandı
Hafif ticari aracın çarptığı minibüs devrildi, sürücüler yaralandı

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MİNİBÜS DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI MİNİBÜS DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
Kaynak: AA

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