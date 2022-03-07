Manisa'da hafif ticari araçla panelvanın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da hafif ticari araçla panelvanın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

07.03.2022 10:52
Manisa'da hafif ticari araçla panelvanın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hafif ticari araçla panelvanın çarpışması sonucu, sürücüler yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hafif ticari araçla panelvanın çarpışması sonucu, sürücüler yaralandı.

Sunay Tekin'in kullandığı 35 CLF 46 plakalı hafif ticari araç ile Süleyman Karakuş'un idaresindeki 16 ANB 70 plakalı panelvan, Manisa- Turgutlu yolunun Manisa Cezaevi Kavşağı yakınlarında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araç da savrularak, şarampole düştü.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralı sürücülerin, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

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Süleyman Karakuş, Turgutlu, Tragger, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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