Manisa'da hayır yemeğinde 18 kişi zehirlendi - Son Dakika

Manisa'da hayır yemeğinde 18 kişi zehirlendi

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde hayır yemeğinde ilk belirlemelere göre 18 kişi zehirlendi.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde hayır yemeğinde ilk belirlemelere göre 18 kişi zehirlendi.

Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli

Penc¸e-Kaplan Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in (26) Gökkaya Mahallesi'ndeki baba evinde verilen hayır yemeğine katılan 18 kişi, mide bulantısı ve kusma şikayeti nedeniyle sağlık ekiplerini aradı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşları gıda zehirlenmesi şüphesiyle Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan 18 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ahmetli, Piyade, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 09:38 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da hayır yemeğinde 18 kişi zehirlendi - Son Dakika

Son Dakika

05:07 Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü 00:46 Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert eleştiri: Masal anlatıyor 20:01 İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı 19:40 Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı 19:09 Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi 18:35 Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti 17:44 Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti 16:42 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı 16:08 65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü 15:18 Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor 15:12 Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım 14:58 Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı 14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 13:47 Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
09:32
Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli
09:30
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
09:30
Son Dakika: Borsa İstanbul'da 6 yabancı kuruluş için açığa satış yasağı getirildi
09:23
İnsanların duygularını sömüren dilencinin oyununu zabıtalar ortaya çıkardı
09:12
65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi
09:10
Söz merasimi acı bitti: 1 ölü 5 yaralı
09:08
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
08:21
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
08:18
Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kez aday mısınız?" sorusuna yanıt: Genel başkanın, cumhurbaşkanı olmaması lazım
07:40
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 09:56:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'da hayır yemeğinde 18 kişi zehirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]