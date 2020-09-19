Manisa'da Hint keneviri operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Manisa'da Hint keneviri operasyonu: 2 gözaltı
MANİSA'nın Demirci ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 15 kilogram kurutulmuş Hint keneviri ile ormanlık alana dikili 500 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
MANİSA'nın Demirci
ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 15 kilogram kurutulmuş Hint keneviri ile ormanlık alana dikili 500 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Mezitler Mahallesi Yaykın mevkisindeki Demirci Orman Şefliği'ne ait araziye Hint keneviri ekildiğini tespit etti. Hemen harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda 500 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Arazide yapılan aamada da 15 kilogram kurutulmuş Hint keneviri ile şarjörü dolu 1 otomatik yivsiz av tüfeği, 1 çift kırma av tüfeği, 1 tek kırma yivsiz av tüfeği ve şarjörü dolu 1 tabanca bulundu.U.K. (19) ve Ö.K. (39) isimli şüpheliler gözaltına alındı.
- Manisa
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