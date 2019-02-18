Manisa'da İyi Parti'den İstifa

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Binali Yıldırım Bugün Meclis Başkanlığı'ndan İstifa Edecek

İYİ Parti'nin Kadıköy Adayı Oyuncu Emre Kınay Oldu

Kim Kardashian, Sadece Göğüs Ucunu Kapatan Elbisesiyle Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti