Manisa'da kaçak 100 kilogram tütün ile 7 bin 400 makaron ele geçirildi - Son Dakika

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Saruhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda, kaçak 100 kilogram kıyılmış tütün ve 7 bin 400 dolu makaron, 2 kompresör, bir tütün basma makinesi, bir güç kaynağı ile bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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