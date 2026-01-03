Manisa'da Kaçakçılık Operasyonları: 721 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Manisa'da Kaçakçılık Operasyonları: 721 Şüpheli Yakalandı

Manisa\'da Kaçakçılık Operasyonları: 721 Şüpheli Yakalandı
03.01.2026 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da düzenlenen operasyonlarda 721 şüpheli işlem gördü, 32 kişi tutuklandı. Milyonlarca kaçak mal ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 2025 yılı boyunca düzenlenen operasyonlarda 721 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 32 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 25 milyona yakın kaçak makaron ve tonlarca etil alkol ele geçirilmesi dikkat çekti.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık, mali ve ekonomik suçlar ile organize suç örgütlerine yönelik 1 Ocak - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında yürütülen çalışmaların verilerini paylaştı. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde suç örgütlerinin deşifresine ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 448 olay meydana geldi.

721 şüpheliden 32'si tutuklandı

Yıl boyu süren teknik ve fiziki takipler sonucu gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 721 şüpheli şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 32'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Milyonlarca kaçak makaron ve 50 adet dinamit lokumu

Operasyonlarda ele geçirilen suç unsurları ise kaçakçılığın boyutunu gözler önüne serdi. Yapılan aramalarda tütün mamullerinden tarihi eserlere, silahlardan sahte paraya kadar çok sayıda malzeme ele geçirildi. Ekiplerin 1 yıllık çalışmalarında; 24 milyon 801 bin 242 adet kaçak makaron, 34 bin 540 paket kaçak sigara, 19 bin 93 kilogram tütün ve nargile tütünü, 8 bin 40 adet puro, bin 194 adet elektronik sigara ve bin 227 adet likit ele geçirildi. Ayrıca sahte içki üretimine yönelik operasyonlarda; 29 bin 755 litre etil alkol, 2 bin 868 litre kaçak içki ve 170 şişe kaçak içkiye el konuldu. Aramalarda diğer suç unsurları ise şöyle sıralandı: 29 adet ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 162 silah parçası, 752 mermi, 50 adet dinamit lokumu, 113 adet tarihi eser, 221 kaçak cep telefonu, 3 bin 954 cinsel içerikli ürün, 7 bin 490 litre kaçak akaryakıt, 210 adet sahte para ile 95 adet çek ve senet. Manisa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kaçakçılık suçları ve organize suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Manisa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Manisa'da Kaçakçılık Operasyonları: 721 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
İki ilde birden görüldü Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı İki ilde birden görüldü! Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme 200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi 15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi

09:41
Konutunu satacaklar dikkat Artık e-Devlet’ten doğrulama gerekecek
Konutunu satacaklar dikkat! Artık e-Devlet'ten doğrulama gerekecek
08:24
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor
07:55
Trump, Venezuela’dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
07:06
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
07:06
ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı Herkes aynı detaya takıldı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
02:16
İngiltere ve Fransa’dan Suriye’de DEAŞ’a yönelik ortak operasyon
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 10:05:21. #7.11#
SON DAKİKA: Manisa'da Kaçakçılık Operasyonları: 721 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.