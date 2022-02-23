Manisa'da kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Son Dakika
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Manisa'da kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

23.02.2022 19:40
Manisa'da kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Manisa'da yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Manisa'da yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın öğleden sonra il merkezi ile Saruhanlı, Akhisar, Kırkağaç ve Soma ilçelerinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına öngörülüyor.

Vatandaşların ve ilgililerin meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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Meteoroloji, Saruhanlı, Fırtına, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Son Dakika


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