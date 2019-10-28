Son Dakika Haberleri: Manisa'da maden işçilerini taşıyan servis ile kamyon çarpıştı: 26 yaralı
Son Dakika Güncel Manisa'da maden işçilerini taşıyan servis ile kamyon çarpıştı: 26 yaralı

Manisa'da maden işçilerini taşıyan servis ile kamyon çarpıştı: 26 yaralı

27 dakika önce

Manisa'nın Soma ilçesinde işçi servisi ile kamyonun çarpışması sonucu 26 kişi yaralandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde işçi servisi ile kamyonun çarpışması sonucu 26 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Deniş Mahallesi'ndeki özel bir firmaya ait gece vardiyasında çalışacak maden işçilerini taşıyan Mustafa Y. (53) idaresindeki 45 J 5684 plakalı servis aracı, Yırca Mahallesi Soma Termik Santral Bağlantı Köprüsü mevkisinde Mehmet B. (44) yönetimindeki 45 VZ 944 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Kazada, sürücülerle 24 işçi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Soma, Kırkağaç ve Akhisar ilçelerindeki hastanelere sevk edilen yaralılardan sürücü Mustafa Y. ile 3 işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Manisa'da maden işçilerini taşıyan servis ile kamyon çarpıştı: 26 yaralı

Termik Santral, Manisa, Soma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 01:35 Kaynak: AA
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