Manisa'da marketlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Manisa'da marketlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Manisa'da 3 marketten hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Manisa'da 3 marketten hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yunusemre ve Şehzadeler ilçesinde 3 farklı marketten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Olay yeri ve kentteki 75 güvenlik kamerasının 1805 dakikalık görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelinin C.Ç. (25) olduğunu tespit etti. C.Ç, polis ekipleri tarafından ikametine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen C.Ç, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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