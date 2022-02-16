Manisa'da motosiklet otomobile çarptı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, motosikletin otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Turgutlu Atatürk Bulvarı'nda seyreden Mehmet Emin Köker yönetimindeki 48 FAV 18 plakalı motosiklet, Mahmut Keskin idaresindeki 45 AAS 523 plakalı otomobile yandan çarptı.
Savrulan motosiklet sürücüsü ile otomobildeki Şefik ve Rüya Yüksel yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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