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Manisa'da motosiklet otomobile çarptı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Manisa'da motosiklet otomobile çarptı, 3 kişi yaralandı

16.02.2022 14:11
Manisa'da motosiklet otomobile çarptı, 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, motosikletin otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, motosikletin otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Turgutlu Atatürk Bulvarı'nda seyreden Mehmet Emin Köker yönetimindeki 48 FAV 18 plakalı motosiklet, Mahmut Keskin idaresindeki 45 AAS 523 plakalı otomobile yandan çarptı.

Savrulan motosiklet sürücüsü ile otomobildeki Şefik ve Rüya Yüksel yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Manisa'da motosiklet otomobile çarptı, 3 kişi yaralandı
Manisa'da motosiklet otomobile çarptı, 3 kişi yaralandı

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Atatürk Bulvarı, Mahmut Keskin, Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da motosiklet otomobile çarptı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da motosiklet otomobile çarptı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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