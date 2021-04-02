Manisa'da MSÜ adayları için ulaşım düzenlemesi - Son Dakika

4 Nisan Pazar günü yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı nedeniyle, Manisa Büyükşehir Belediyesi ulaşımda düzenleme yaptı. Manisa'da sadece pazar günü uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasını göz önünde bulunduran Manisa Büyükşehir Belediyesi, sınav saatlerinde toplu ulaşım seferlerine devam edecek.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Adayları, 4 Nisan Pazar günü yapılacak olan sınavda ter dökecek. Sınav günü uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi, adayların ulaşımda herhangi bir zorluk yaşamaması için gerekli önlemleri aldı. Sınava girecek olan adaylara başarılar dileyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının yapılacağı 4 Nisan Pazar günü bilindiği üzere korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Ulaşım anlamında herhangi bir sorun yaşanmaması için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatıyla biz de ulaşımda bir düzenleme yaptık. Bu kapsamda, Yunusemre ve Şehzadeler ilçemizde sınav saatinde toplu ulaşım seferleri gerçekleştireceğiz." dedi. - MANİSA