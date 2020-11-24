Manisa'da öğrenciler, Öğretmenler Günü için işaret diliyle klip hazırladı - Son Dakika

Manisa'da öğrenciler, Öğretmenler Günü için işaret diliyle klip hazırladı

24.11.2020 11:29
Manisa'da öğrenciler, Öğretmenler Günü için işaret diliyle klip hazırladı, System.String[]

Manisa'nın Demirci ilçesinde Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü için işaret diliyle klip hazırladı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü için işaret diliyle klip hazırladı.

Kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle öğretmenleri ile bir araya gelemeyen 11 öğrenci, Öğretmenler Günü için söz ve müziği Aysel Cihan Karaman'a ait "Ben Bir Öğretmenim" şarkısını işaret diliyle seslendirdi.

Evde çektikleri görüntüleri klip haline getiren öğrenciler, sosyal medya paylaşımıyla tüm öğretmenlerin bu özel gününü kutladı.

11. sınıf öğrencisi Büşra Yavuz, gazetecilere, bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle okula gidemediklerini, öğretmenlerinin bu mutlu günlerinde yanlarında olmak istediklerini söyledi.

Öğretmenlerine özlemlerini bir kliple dile getirmek istediklerini dile getiren Yavuz, "Sınıfımdan arkadaşlarla iletişim kurduk. Herkes evinde çekim yaptı, ben de klip haline getirdim. Öğretmenlerimizim yanında olamasak da duygularımızı bir kliple anlattık. Türk işaret dili kullanarak bir farkındalık oluşturmak istedik." dedi.

Necip Fazıl Kısakürek, Öğretmenler Günü, Demirci, Manisa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da öğrenciler, Öğretmenler Günü için işaret diliyle klip hazırladı - Son Dakika


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