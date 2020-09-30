Manisa'da orman yangını (3) - Son Dakika

KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Manisa'nın Gördes ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı. Etrafı çevrilerek, ilerlemesi durdurulan alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Gördes ilçesinde Karayağcı ile Kayacık mahalleleri arasındaki ormanlık alanda saat 14.55 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan alevlerin ve duman

yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Yangına 1 uçak, 8 helikopter, 65 arazöz, 10 su tankeri, 10 dozer, çevre illerden de 21 su tankeri ve 4 dozer olmak üzere 119 araç ile müdahale edildi. Öğle saatlerinde başlayan yangına gece saatlerinde karadan müdahale sürdü. Etrafı çevrilerek, ilerlemesi durdurulan ve kısmen kontrol altına alınan yangında 50 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi. Ayrıca dumandan etkilenen 6 vatandaşın ise tedavisi sürüyor.

Ersan ERDOĞAN/MANİSA,