Son Dakika Haberleri: Manisa'da Sağanak, Su Baskınlarına Neden Oldu

Manisa'da Sağanak, Su Baskınlarına Neden Oldu

49 dakika önce

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı.

Manisa'da Sağanak, Su Baskınlarına Neden Oldu, System.String[]
MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla ev ve iş yerlerindeki suları tahliye etti.

Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini akşama doğru artıran sağanak, Manisa'nın birçok kesiminde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kentin Şehzadeler ilçesinde bulunan Kazım Karabekir Mahallesi'nde birçok ev ve iş yerini su bastı. Özellikle 420 ve 421 Sokak bölgelerindeki evlerde su baskınları yaşanırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ev ve bahçeleri su altında kalan kişiler, kendi imkanlarıyla buldukları kompresör ve dinamo yardımıyla suları tahliye etti.

'GÖRÜYORSUNUZ, ANLATMAYA GEREK YOK'

421 Sokak'ta oturan ve evini su basan  Hasan Aydın, "Evimize yağmur suyu bastı. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Her şey gözümüzün önünde. Bir tane kompresör bulduk, komşudan hortum aldık, kendi imkanlarımızla suyu tahliye etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:27 Kaynak: DHA

Şehzadeler, Manisa, Güncel
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