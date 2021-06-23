Sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. - Son Dakika

Manisa'da akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Demirci, Kula, Alaşehir, Sarıgöl, Akhisar ve Saruhanlı ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan yağmur, etkisini arttırarak kuvvetli sağanak ve fırtınaya dönüştü.

Demirci ilçesinde, fırtına nedeniyle Akıncılar ve Fatih mahallelerinde iki apartmanın çatısı uçtu. Akıncılar Mahallesi'nde bir binanın koparak caminin önüne düşen çatı malzemeleri, 3 otomobile hasar verdi. Mahalledeki elektrik kabloları koptu.

Demirci'de Hisar Kaplıcası mevkisinde de 20'ye yakın kavak ağacı söküldü. Yola devrilen bir ağaç, trafik akışını engelledi.

Üniversite Caddesi'nde bir marketin çalışanı, üzerine demir güneşlik düşmesi sonucu yaralandı. Yaralı, Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kula

Kula'da Fırtına nedeniyle ilçe genelinde çeşitli noktalarda ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu.

Süleyman Caddesi'nde bulunan Çamlı Park içerisindeki yarım asırlık çınar ağacı rüzgarın etkisiyle devrildi. Caddede sebze satan Emre Sarıkaya, devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Fırtına nedeniyle ilçede zaman zaman elektrik kesintileri yaşandı.

Alaşehir

Alaşehir Kozluca Mahallesi'nde aşırı yağış nedeniyle tarım alanları zarar gördü.

Girelli Mahallesi'nde aşırı yağış ve fırtına nedeniyle bir ağaç, otomobilin üzerine devrildi.

Akhisar'da yıldırım isabet etmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Akhisar İlçesi Seğirdim Mahallesi'nde şiddetli yağmur esnasında yıldırım isabet etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yıldırım isabet eden bir evde yangın çıktı. Yangın Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekiplerince söndürüldü. Aynı evin ağılındaki bir koyun yanarak telef oldu.

Sarıçalı Mahallesi'nde ise fırtına sebebiyle elektrik direğinin telleri koptu. Ekipler elektriği keserek kabloları onardı.

Saruhanlı

Saruhanlı Halitpaşa Mahallesi'nde S.K'ye (34) ait evin çatısı, fırtınanın şiddetiyle uçarak mahalledeki elektrik kablolarını kopardı.

Büyükbelen Mahallesi'nde de mevsimlik işçilerin kaldığı 9 çadır, fırtına sebebiyle yerinden söküldü.