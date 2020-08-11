Manisa'da 'sıfır atık' ile 2 bin 522 ağaç kesilmekten kurtuldu - Son Dakika

Sıfır Atık Projesi ile Manisa'da 2020 yılı Temmuz ayında 2 bin 522 adet ağacın kesilmesi önlenirken, 4 bin 154 metreküp de su tasarrufu sağlandı.

İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve çevreyi koruma bilincinin oluşturulması amacıyla başlanılan Sıfır Atık Projesi ile çevre korunurken ekonomiye de büyük katkı sağlanıyor. Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulamaya geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından iç mekan geri dönüşüm kutu ihtiyaçlarını karşılamak üzere mavi (kağıt, plastik, cam, metal) geri dönüşüm kutuları yaptırılmış ve kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtıldı. Sıfır Atık Projesi uygulamasında 2020 yılı Temmuz ayında 295 bin 158 kilogram geri kazanılabilir atık toplandı. Toplanan bu atıklar sayesinde Manisa'da toplam 2 bin 522 adet ağaç kurtarılırken, aynı zamanda 689 bin 279 kwh enerji ve 4 bin 154 metreküp su tasarrufu sağlandığı bildirildi. - MANİSA