Son Dakika Haberleri: Manisa'da "Sıfır Atık Projesi"

Manisa'da "Sıfır Atık Projesi"

1 saat önce

Manisa'da şubat ayında "Sıfır Atık Projesi" kapsamında yaklaşık 270 ton atık toplanarak geri dönüştürüldü.

Manisa'da
Manisa'da şubat ayında "Sıfır Atık Projesi" kapsamında yaklaşık 270 ton atık toplanarak geri dönüştürüldü.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde başlatılan proje kapsamında Manisa'da şubat ayında yaklaşık 270 ton atığın geri dönüşümü sağlandı.

Bu atıkların 122 tonunu kağıt ve karton, 14 tonunu plastik, 132 tonunu cam ve 2 tonunu metal oluşturdu. Söz konusu atıkların geri dönüştürülmesiyle kağıt üretimi için bir çok ağaç kesilmesinin önüne geçildi, tonlarca sera gazının doğaya salımı önlendi, büyük ölçüde enerji tasarrufu sağlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:53 Kaynak: AA

Emine Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Manisa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sıfır Gümrükle Patates İthalatına Üreticilerden Tepki: Kararnameyi Görünce Şok Olduk Bakan Soylu'ya "5 Paralık Adam" Diyen Kılıçdaroğlu'na, Dokunulmazlığın Kaldırılması İçin Fezleke Hazırlandı

Erdoğan Gebze-Halkalı Banliyö Hattında Makinist Koltuğuna Geçti Yeni Askerlik Sistemi, Nisan Ayında Meclis'te Görüşülecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 18:49:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da "Sıfır Atık Projesi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]