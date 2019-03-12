Manisa'da "Sıfır Atık Projesi"
1 saat önce
Manisa'da şubat ayında "Sıfır Atık Projesi" kapsamında yaklaşık 270 ton atık toplanarak geri dönüştürüldü.
Manisa
'da şubat ayında "Sıfır Atık Projesi" kapsamında yaklaşık 270 ton atık toplanarak geri dönüştürüldü.
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde başlatılan proje kapsamında Manisa'da şubat ayında yaklaşık 270 ton atığın geri dönüşümü sağlandı.
Bu atıkların 122 tonunu kağıt ve karton, 14 tonunu plastik, 132 tonunu cam ve 2 tonunu metal oluşturdu. Söz
konusu atıkların geri dönüştürülmesiyle kağıt üretimi için bir çok ağaç kesilmesinin önüne geçildi, tonlarca sera gazının doğaya salımı önlendi, büyük ölçüde enerji tasarrufu sağlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:53 Kaynak: AA
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