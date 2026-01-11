Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, H.K. idaresindeki 10 AHA 563 plakalı tır, gece saatlerinde cezaevi kavşağında R.A'nın kullandığı 45 HB 6573 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan B.A. (26), K.A. (10) ve E.A. (4) itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Manisa-Turgutlu yönünde bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Manisa'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?