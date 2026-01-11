Manisa'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika
Manisa'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Manisa\'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
11.01.2026 14:16
Manisa'da tır ve otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı; trafik akışı normale döndü.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.K. idaresindeki 10 AHA 563 plakalı tır, gece saatlerinde cezaevi kavşağında R.A'nın kullandığı 45 HB 6573 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan B.A. (26), K.A. (10) ve E.A. (4) itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Manisa-Turgutlu yönünde bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika

Manisa'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
