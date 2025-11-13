Manisa'da Toplu Taşıma İçin Kapsamlı Eğitim Programı Başlatıldı

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu taşıma standartlarını en üst seviyeye taşımak ve vatandaş memnuniyetini artırmak için kapsamlı bir eğitim programı başlattı. Bu kapsamda kooperatifler ve MANULAŞ bünyesindeki yaklaşık bin şoför, üç gün boyunca hizmet kalitesini artırma odaklı eğitim alacak.

Manisa'da toplu taşıma hizmetlerinde kaliteyi artırma hedefiyle yola çıkan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın ilk temas noktası olan toplu ulaşım araç sürücülerine yönelik eğitim programı başlattı. BESOT Konferans Salonu'nda başlayan "Sürücü ve Sürücü Davranışları Eğitimi" programı, Manisa merkez ve ilçelerindeki yaklaşık bin şoförü kapsıyor.

Eğitimlerde; hizmet standartları, etkili iletişim becerileri, trafik kurallarına hassasiyet ve nezaket odaklı sürücü davranışları gibi kritik konular masaya yatırılıyor.

Üç gün sürecek eğitimlerde Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı sorumluluğundaki toplu taşıma hizmetlerini yürüten il merkezi ve ilçelerdeki yaklaşık bin şoför, trafik kuralları, vatandaş memnuniyeti, iletişim becerileri ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik konularda bilgilendirilecek.

Eğitimin ilk gününe, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Hüseyin Üstün, MANULAŞ Genel Kurul Başkanı Engin Ermiş, kooperatif başkanları ve çok sayıda sürücü katıldı.

"Toplu taşıma şikayetlerinde gözle görülür ciddi bir düşüş kaydettik"

Programın açılışında konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Hüseyin Üstün, atılan adımların somut sonuçlarını paylaştı. Üstün, "Merhum Ferdi Başkanımız döneminde başlattığımız ve bir süre ara verdiğimiz bu programı yeniden hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kasım ayı itibarıyla devreye aldığımız ULAKBEL sistemi sayesinde hem sosyal medyadan hem de belediyemize gelen şikayetleri anlık takip edebiliyor ve hızla çözüm üretebiliyoruz. Bu disiplinli yaklaşım sonucunda, toplu taşıma şikayetlerinde gözle görülür ciddi bir düşüş kaydettik" diye konuştu.

"Memnuniyet oranımız yüzde 40'lardan yüzde 46 seviyelerine yükseldi"

Günlük 160 binin üzerinde yolcu taşıdıklarını vurgulayan Daire Başkanı Üstün, vatandaş memnuniyetindeki artışa dikkati çekerek, "Yaptığımız saha anketleri, çabalarımızın vatandaş nezdinde karşılık bulduğunu gösteriyor. Memnuniyet oranımız yüzde 40'lardan yüzde 46 seviyelerine yükseldi. Elbette şikayetleri tamamen ortadan kaldırmak mümkün değil ancak kalıcı ve disiplinli çözümler üreterek çıtayı sürekli yukarı taşıyoruz" dedi.

Engelli erişimine öncelik

Ulaşım Daire Başkanı Hüseyin Üstün, hizmet kalitesinin sadece davranışlarla sınırlı olmadığını, fiziki altyapının da iyileştirileceğini sözlerine ekledi. Emniyet Müdürlüğü ile durak düzeni ve park alanları konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirten Üstün, otobüslerin engelli rampalarını rahatça kullanabilmeleri için gerekli düzenlemelerin öncelikli olarak yapılacağını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise eğitim programına ilişkin şunları söyledi:

"Halkımızın daha konforlu bir ulaşım hizmeti alması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

"Manisa'da özel halk otobüsleri de dahil olmak üzere toplu ulaşım hizmetlerinde görev yapan sürücülerimize yönelik, 3 gün sürecek 'Sürücü Davranışları ve İletişim Eğitimi' programını başlattık. Program kapsamında şoförler, ayrıcalıklı ve dezavantajlı yolculara davranış, stres yönetimi ve öfke kontrolü, müşteri odaklı hizmet, trafik güvenliği gibi konularda detaylı olarak bilgilendiriliyor. Halkımızın daha konforlu ve daha saygılı bir ulaşım hizmeti alması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."