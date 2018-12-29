Manisa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Turgutlu
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ergenekon Mahallesi
İsmailcik Deresi Sokak'ta Emrah Akalan
(33) idaresindeki 45 ZB 2720 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İsmailcik Deresi'ne devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü Emrah Akalan ile araçta bulunan Gülpaşa Çelik (35) ve Ömer Çelik
(32) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati bir tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.