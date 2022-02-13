Üye Girişi
Manisa'da traktör, kamyonetle çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Manisa'da traktör, kamyonetle çarpıştı: 3 yaralı

13.02.2022 19:53
Manisa'da traktör, kamyonetle çarpıştı: 3 yaralı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde traktör ile açık kasa kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde traktör ile açık kasa kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Öveçli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırkağaç'tan Soma istikametine doğru seyir halinde olan M.B. (68) yönetimindeki 16 HAM 81 plakalı traktör ile yine aynı yönde giden H.B. idaresindeki 45 AIK 456 plakalı açık kasa kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonetin sürücüsü H.B. hafif yaralanırken, traktör sürücüsü M.B. ve traktörde yolcu olarak bulunan A.B. (63) ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Soma Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Hakan Demir/İHA)

Manisa'da traktör, kamyonetle çarpıştı: 3 yaralı

YORUMLAR
500

Kırkağaç, Traktör, Manisa, Soma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manisa'da traktör, kamyonetle çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:52 Savaş sesleri yükseliyor! Lucescu futbolcularına Türkiye'den çıkışı yasakladı
19:42 Son Dakika: Elektrik dağıtım şirketlerinin elektriği yüksek karla sattığı iddialarına EPDK'dan cevap: Astronomik düzeyde kar söz konusu değil
19:25 CHP Gençlik Kollarından 39 ilçede "zam duvarı" eylemi! Vatandaşlar faturalarını asıp, düşüncelerini yazdı
19:19 Galatasaray'dan giden Diagne'den şaşırtan paylaşım: Gel dediler geldim, git dediler gittim
18:50 13 gündür kayıp olarak aranıyordu! 19 yaşındaki talihsiz gencin cansız bedeni bulundu
18:19 Akdeniz ekibi derin bir nefes aldı! Karagümrük'ü yenen Antalyaspor, Galatasaray'ı telaşlandırdı
18:18 Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi
18:05 Zirvede önemli karşılaşma! Trabzonspor-Konyaspor maçında ilk 11'ler netleşti
17:54 Bravo Ebrar Karakurt! Milli voleybolcumuz İtalya'nın gündemine oturdu
17:52 Kirayı ucuzlatmak için ev sahibiyle flört etmek isteyen kadın, aldığı cevapla hayal kırıklığına uğradı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 20:15:14. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da traktör, kamyonetle çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement