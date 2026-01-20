Manisa\'da Uyuşturucu Hap Operasyonu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, evinde 6 bin 71 sentetik ecza hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Teknik ve fiziki takibin ardından M.G.'nin (39) evine operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada 6 bin 71 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
