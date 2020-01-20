Manisa'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Manisa'da uyuşturucu operasyonu

7 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polis ekipleri şüphelendikleri bir araçta yaptıkları aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirirken 2 kişiyi gözaltına aldı.

Manisa'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polis ekipleri şüphelendikleri bir araçta yaptıkları aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirirken 2 kişiyi gözaltına aldı.


Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturuculara göz açtırmıyor. Ekipler tarafından gece yarısı yapılan uygulamada bir araç şüphe üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramalarda küçük parçalar halinde 12 parça toplamda yaklaşık 3 gram taş kokain, 1.64 gram esrar maddesi ele geçirdi. Araçta bulunan M.Ö. (40) ve G.M. (37) isimli şahıslar polis tarafından gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Alaşehir, Manisa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:59 Kaynak: İHA
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