Manisa'da uyuşturucu sattığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Manisa'da uyuşturucu sattığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

10.01.2021 21:25
Manisa'da uyuşturucu sattığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçedeki farklı noktalarda yapılan operasyonlarda 108 uyuşturucu hap, 26 gram esrar, 1 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen hassas tartı ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 3 zanlı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da uyuşturucu sattığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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