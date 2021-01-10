Manisa'da uyuşturucu sattığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Manisa'da uyuşturucu sattığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı
10.01.2021 21:25
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçedeki farklı noktalarda yapılan operasyonlarda 108 uyuşturucu hap, 26 gram esrar, 1 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen hassas tartı ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 3 zanlı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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