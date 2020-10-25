Manisa'da Zeynel Taçyıldız'ın anısına "Arnavut Zeynel Parkı" açıldı - Son Dakika

Manisa'da Zeynel Taçyıldız'ın anısına "Arnavut Zeynel Parkı" açıldı

Kosova'nın Ankara Büyükelçisi İlir Dugolli, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Milli Mücadele kahramanlarından Zeynel Taçyıldız'ın adının verildiği parkın açılışını gerçekleştirdi.

Kosova'nın Ankara Büyükelçisi İlir Dugolli, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Milli Mücadele kahramanlarından Zeynel Taçyıldız'ın adının verildiği parkın açılışını gerçekleştirdi. Yiğitler Mahallesi'ndeki Turgutlu Belediyesince yaptırılan parkın açılışına, Illir Dugolli, Belediye Başkanı Çetin Akın ve vatandaşlar katıldı. Dugolli, Turgutlu'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ı makamında da ziyaret ederek bir süre görüşen Dugolli, Akın'a Kosova'da çektiği bir fotoğrafı hediye etti. Kosova göçmenleriyle de bir araya gelen Büyükelçi Dugolli, Turgutlu Kent Müzesi'ni gezdi. Arnavut Zeynel Üsküp'te 1894'te doğan Zeynel Taçyıldız, Balkanlar'daki zulüm nedeniyle ailesiyle Turgutlu'ya göç etmek zorunda kaldı. Milli Mücadele'de yer alan Taçyıldız, Yunan ordusunca yakılmak istenen bir mahalleyi kurtararak, halkın gönlünde taht kurdu. Bölgede "Arnavut Zeynel" olarak tanınan Taçyıldız, 1972'de vefat etti.

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