Manisa'daki deprem Soma'daki bir evde çatlaklar oluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'daki deprem Soma'daki bir evde çatlaklar oluşturdu - Son Dakika

Manisa'daki deprem Soma'daki bir evde çatlaklar oluşturdu

6 saat önce

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem, Soma ilçesinde de 1 evde çatlaklar oluşmasına neden oldu.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem, Soma ilçesinde de 1 evde çatlaklar oluşmasına neden oldu.

Soma merkez İstasyon Mahallesi'ndeki müstakil evinde hasar meydana gelen Sevgi Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremle birlikte evin taban ve duvarlarında çatlaklar oluştuğunu söyledi.

Depremde korktuklarını belirten Arslan, "Misafirlerim vardı. Onlara çay getiriyordum bir anda dondum kaldım. Çatırtı sesi duyduk." dedi.

Komşu Hatice Arslan da deprem anında yerlerinden kıpırdayamadıklarını belirterek "Televizyonu kapattım oturdum dua okumaya başladım. Korktuğum için komşuma geldim. Onların evinde hasar oluşmuş." diye konuştu.

Diğer vatandaşlar da deprem nedeniyle paniklediklerini, misafir olarak bulundukları evde çatlaklar oluştuğunu aktardı.

Öte yandan Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş da depremden etkilenen eve gelip, incelemelerde bulundu.

Arslan ailesine geçmiş olsun dileklerin ileten Altıntaş, AFAD ekiplerinin inceleme yapacağını, ilçede başka ihbar gelmediğini sözlerine ekledi.

Manisa'daki deprem Soma'daki bir evde çatlaklar oluşturdu

Kırkağaç, Manisa, Deprem, Soma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:02 Kaynak: AA
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