Manisa'daki trafik kazalarında 10 kişi yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Ahmetli ve Turgutlu ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ahmetli ilçesi Kargın Mahallesi'nde Z.A. (29) idaresindeki 45 B 4484 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen N.Ö'nün (40) kullandığı 45 SB 426 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüleri ile araçlardaki H.Ö. (37), A.Ö. (56), T.Ö. (9) ve T.F.Ö. (6) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Ahmetli ve Turgutlu'daki hastanelere kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Z.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Turgutlu Yeniköy Mahallesi'nde ise T.T'nin (54) kullandığı 45 N 6198 plakalı traktör ile aynı yönde seyir halindeki B.Ö. (73) yönetimindeki 45 TM 490 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, traktörün römorkunda bulunan Z.T. (44) ve B.T. (14) ile otomobil sürücüsü B.Ö. ve bu araçta bulunan H.Ö. (64) yaralandı.

Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.