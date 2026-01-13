Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, kanat oyuncusu Alenis Vargas'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Honduraslı oyuncu Alenis Vargas ile satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, Vargas'a siyah-beyaz forma altında başarılar dilendi.
Son Dakika › Spor › Manisa FK Alenis Vargas'ı Kiraladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?