Manisa FK, Alenis Vargas\'ı Kiraladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Honduraslı kanat oyuncusu Alenis Vargas'ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüp, 22 yaşındaki Alenis Vargas ile sezon sonuna kadar geçerli kiralık sözleşme imzaladı. Anlaşmada satın alma opsiyonunun da yer aldığı öğrenildi. Kanat bölgesinde görev yapan genç futbolcunun, hızı ve hücumdaki etkili oyunuyla takıma katkı sağlaması bekleniyor.

